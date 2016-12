Cina, il triste orso costretto ad allietare gli acquirenti di un centro commerciale: la sua espressione è straziante

Rinchiuso in uno spazio senza luce naturale, imprigionato dietro ad un vetro perché tutti lo possano vedere, umiliato e reso attrazione per turisti e visitatori: è questa la triste sorte che è toccata a un orso bianco, costretto a passare le giornate in un luogo angusto dentro a un centro commerciale di Guangzhou, in Cina. L'associazione Animal Asia ha denunciato le pessime condizioni di vita dell'animale, che accoglie e allieta le compere della gente con una straziante espressione di impotenza e disagio.