Cina, ecco il concorso di bellezza... per carpe

In Cina le gare di bellezza per animali sono aperte proprio a tutte le specie. Nella città di Ningbo, nella provincia dello Zhejiang, si terrà infatti la quarta edizione del concorso per carpe di varietà "koi" (detta anche "carpa giapponese"). I pesci sono stati suddivisi in gruppi per dimensione e tipologia e saranno giudicati singolarmente dai giudici di gara. Chi si aggiudicherà il titolo di "carpa più bella d'Oriente"?

La carpa "koi" o carpa giapponese è una variante addomesticata della carpa comune. Si tratta di una specie ittica allevata principalmente per scopi ornamentali in stagni all'aperto e laghetti da giardino. Molto diffusi in Cina e Giappone, questi pesci si distinguono in più di venti differenti varietà per colorazione, decorazione e qualità delle scaglie. I principali colori sono bianco, nero, rosso, giallo, blu e crema. Le koi sono inoltre annoverate tra i pesci più longevi del pianeta: un famoso esemplare scarlatto di nome "Hanako" arrivò alla ragguardevole età di 226 anni. Le carpe giapponesi sono onnivore e solitamente la loro dieta include piselli, lattuga e anguria.



La parola "koi" deriva dal giapponese e, oltre a significare "carpa", costituisce un simbolo di amore e amicizia nella cultura popolare. Ma la caratteristica più affascinante delle carpe koi è un'altra: esse sono dotate di una buona memoria, riescono a riconoscere le persone che le nutrono e il luogo ove solitamente ricevono il cibo. Niente male per dei "semplici" pesci da allevamento.