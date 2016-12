Cin cin, anche il gatto ora brinda con il suo vino

"E' preparato come un tè", racconta Zavala, che ha messo alla società il nome del suo gatto, Apollo. "E' nata come un gioco aggiungendo all'acqua succo di barbabietola rossa per colorarla di rosso e rapa bianca per il bianco, così da rendere la bevanda simile al vino - continua. - Possono berla gatti e padroni, ma anche cani, anche se con il marchio e con l'etichetta ci stiamo specializzando sui felini".

Esiste già un prodotto simile in Giappone, Nyan Nyan Nouveau, ma contiene alcol, dannoso per i gatti. Mentre la ricetta di Zavala è stata testata e approvata dai veterinari di Denver. In produzione e vendita da novembre, non si sa quando arriverà in Europa.