Subito dopo essere nato, Calf è salito in superificie per il suo primo respiro e poi ha iniziato a nuotare a fianco della mamma Katrl per iniziare a instaurare con lei un legame.



Finché il neonato non sarà cresciuto abbastanza e non avrà sviluppato a sufficienza il vincolo con la madre, l'acquario non li mostrerà al pubblico e i due saranno sotto osservazione in modo tale da studiare ogni istante delle prime settimane di vita del cucciolo.



La visione in diretta della nascita è stata molto importante per la comunità scientifica che studia i mammiferi marini, in quanto è risultata significativa per poter comprendere meglio biologia e comportamenti riproduttivi e neonatali di una specie come questa raramente studiata.