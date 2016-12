Catturato raro esemplare di "pesce foglia" al largo delle coste siciliane

17:54 - Il suo nome scientifico è "lobotes surinamensis", ma tutti lo chiamano "pesce foglia". Si tratta di un esemplare rarissimo che oggi è finito nelle reti di alcuni pescatori di Sciacca, in Sicilia. Un ritrovamento a dir poco inusuale, per il quale è stata avvertita la Guardia Costiera che, a sua volta, si è rivolta all'Ispra di Palermo. Secondo Wikipedia è il terzo esemplare di "pesce foglia" rivenuto in tutto il Mediterraneo.

I biologi marini hanno immediatamente riconosciuto la rarità del ritrovamento e pertanto hanno preso in consegna l'esemplare per gli esami di rito. Alla cattura il pesce era lungo 67 centimetri e pesava oltre 6 kg.



Il "lobotes surinamensis" è una specie originaria dei mari tropicali, che però ha l'abitudine di nuotare per tutta l'area dei mari caldi. Vive prevalentemente in acque basse, fino a 10 metri di profondità e penetra spesso nelle foci dei fiumi. Si tratta di un pesce carnivoro e nonostante non sia un esemplare molto attivo, può effettuare salti sorprendenti fuor d’acqua per sfuggire alle reti. Può raggiungere fino a un metro di lunghezza.