Catania, mucche alla riscossa all'aeroporto

Le mucche, protagoniste dell'avventura urbana, probabilmente, erano fuggite nella notte da un allevamento distante qualche chilometro dall'aeroporto etneo. Erano state avvistate in libertà intorno alle 5; poi, però, verso mezzogiorno, la loro fuga è finita davanti ai varchi aeroportuali. "Non potevano partire, non avrebbero superato i controlli", ironizzano gli agenti che si sono occupati della loro cattura, come riportato dal quotidiano online Meridionews.