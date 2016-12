Cassidy, il gatto canadese che cammina con la sedia a rotelle

Cassidy è il nome di questo piccolo gattino che, privo delle zampe posteriori, riesce nuovamente a camminare grazie all'intervento della società canadese TinyKittens, che si occupa di aiutare i felini randagi e che ha creato appositamente per lui una piccola "sedia a rotelle".

Come ha spiegato il portavoce dell'associazione benefica, il piccolo gatto, privo delle zampe fin dai primi giorni di vita, è stato in grado di sopravvivere 9 settimane in un bosco, da solo, senza riparo e con poco cibo a disposizione. Grande la voglia di vivere dimostrata dall'animale che gli ha permesso di trovare così una nuova speranza. Gli animalisti, infatti, si auspicano di poter dotare il cucciolo di protesi quando un maggiore età gli permetterà di utilizzarle.