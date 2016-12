Caprera, "Moby Dick" avvistato durante un'escursione: è un capodoglio albino

Lo hanno già ribattezzato "Moby Dick", come il protagonista del romanzo di Herman Melville. Il bellissimo e rarissimo capodoglio albino è stato avvistato nel canyon di Caprera, al largo delle coste della Sardegna. Per gli esperti si tratta di un avvistamento eccezionale, che segna la ricomparsa dello straordinario esemplare a nove anni dal primo avvistamento mai documentato nel Mediterraneo avvenuto al largo dell'isola di Tavolara.

Capodoglio bianco avvistato in #Sardegna , già ribattezzato #MobyDick http://t.co/l10kbpDAqj pic.twitter.com/FZOvzRX0I3

Il cetaceo è stato riconosciuto da ricercatori dell'Università di Sassari e dai turisti durante un'escursione di "whale watching" curata da un'azienda locale specializzata in uscite per mare.



Durante un tour di routine, un soffio all'orizzonte ha attirato l'attenzione dei navigatori. Una volta vicini all'animale, i passeggeri hanno capito di essere di fronte a un avvenimento eccezionale. Un capodoglio bianco, Moby Dick, stazionava di fronte a loro, in superficie, consentendo all'equipaggio di raccogliere alcuni interessanti dati sul suo comportamento e di scattare alcune preziose immagini che documentassero il clamoroso avvistamento.