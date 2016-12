8 ottobre 2015 Cappelli, fiori e collane: i cani si mettono in posa e si trasformano in fotomodelli L'agenzia polacca Ostrosiostro ha promosso la campagna "Pop psu ta moda" con il fine di sensibilizzare l'adozione e la raccolta fondi Tweet google 0 Invia ad un amico

09:41 - Cuccioli sotto i riflettori quelli protagonisti della campagna Pop psu ta moda, ideata dall'agenzia pubblicitaria polacca "Ostrosiostro" con il fine di sensibilizzarne l'adozione in una nuova prospettiva. Non più scatti di cani soli e sofferenti ma prime pagine colorate e accattivanti che ritraggono gli animali sulla falsa riga delle copertine di Vogue e Elle and Harper’s Bazaar: questa è la linea seguita dall'agenzia che fa leva sul voler presentare i protagonisti in una luce brillante e nuova, con l'obiettivo di trovare loro una casa pronta ad ospitarli e raccogliere fondi per aiutare 16 rifugi del paese .

"Molte campagne mostrano i cani abbandonati e indesiderati come tristi" - ha commentato Pawel Chicon, fondatore dell'agenzia, all'Huffington Post Usa - "Volevo raccontare la loro storia in una prospettiva positiva e visivamente più stuzzicante". L'agenzia Ostrosiostro ha promosso le foto sul proprio sito internet e sulla propria pagina Facebook e poi metterà in mostra le copertine durante la prossima sfilata di moda di Varsavia. Dal lancio della campagna, nel mese di agosto, circa il 70% dei "modelli canini" ha trovato una famiglia adottiva.