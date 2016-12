Canguro troppo curioso rimane incastrato in una griglia stradale: salvato in extremis

Storia a lieto fine a Flinders Ranges, in Australia, dove uno sfortunato canguro è rimasto incastrato in una sorta di griglia stradale, a testa in giù. Forse l'animale pagava un eccesso di curiosità, che però avrebbe potuto costargli la vita, vista la posizione e il gelo mattutino. Un volenteroso passante è subito intervenuto e, anche in apparenza con modi non molto ortodossi, ha liberato il canguro da morte certa.