Cane investito da un'auto pirata torna a correre: è gara di solidarietà per Mio

13 luglio 2015 Cane investito da unʼauto pirata torna a correre: è gara di solidarietà per Mio Il meticcio viveva nel parcheggio di unʼazienda a Roma, dove è stato investito. Eʼ stato curato grazie a una colletta fatta dai dipendenti

Si chiama "Mio", è un meticcio di 13 anni che ha l'aspetto di un volpino e il temperamento di un pastore tedesco. Da tempo viveva nel parcheggio di una grande azienda in via di Val Cannuta, a Roma, ed era diventato la mascotte di tutti gli impiegati. Poi il brutto incidente la mattina del 18 marzo, quando un automobilista lo investe e fugge lasciandolo in fin di vita sull'asfalto.

Gli impiegati si accorgono allora dell'assenza del loro "bodyguard", quel cagnolino che era solito accompagnarli in macchina per ringraziarli dell'acqua e del cibo ricevuto. Dopo averlo cercato per qualche ora lo trovano con un occhio ferito e la spina dorsale rotta. Inizia allora la gara di solidarietà per salvare Mio.