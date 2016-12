25 dicembre 2014 Cane in un pozzo, si salva attaccandosi a morsi ad una corda Incredibile soccorso di un randagio che rischiava di morire assiderato: ci sono voluti 10 tentativi prima di portarlo fuori Tweet google 0 Invia ad un amico

18:01 - E' diventato subito virale il video del salvataggio di un cane finito dentro a un pozzo. L'animale rischiava di morire assiderato per tutte le ore in cui era rimasto immerso nell'acqua. I soccorritori gli hanno buttato una corda e il randagio ha subito capito che l'unica sua salvezza era attaccarsi a morsi. Ci sono voluti dieci tentativi prima di vedere l'esausta bestiola in salvo.