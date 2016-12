"L'aria condizionata è accesa, ha l'acqua e sta ascoltando la sua musica preferita: non rompete il finestrino" è l'avviso apparso sulla portiera di un'automobile parcheggiata in Gran Bretagna. Chi stava godendo di tutti questi comfort era un cane ben in vista all'interno dell'abitacolo. La foto che ritraeva il messaggio e l'animale ha fatto il giro del Web, sollevando non poche polemiche. E' intervenuta anche The Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (Rspca), l'associazione inglese che si occupa della tutela degli animali.