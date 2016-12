Canada, yoga insieme ai gattini

Yoga con i gattini per beneficenza. A Vancouver, in Canada, la Kitten Orphan Rescue Association (VOKRA) ha organizzato quest'iniziativa per raccogliere fondi in favore dei mici abbandonati. Sembra che la presenza dei gatti riesca a rilassare di più i partecipanti alle lezioni di yoga e sia un ottimo antistress. "E' un ottimo modo per riunire gli amanti dei gatti e dello yoga", ha detto Michelle Furbacher, tra le promotrici dell'iniziativa. Al posto del tradizionale "Om" i partecipanti sono stati invitati a dire "miao", per essere più in sintonia con gli amici felini.