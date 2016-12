Canada, strappo alle regole a fin di bene: animali in aereo con i padroni per sfuggire agli incendi

Gli 80.000 abitanti di Fort McMurray, in Canada, sono stati costretti a scappare dalle loro case a causa dei terribili incendi scoppiati negli ultimi giorni. In loro aiuto sono però corse due compagnie aeree locali, la West Jet e la Canadian North Airlines, che hanno consentito agli utenti di volare con i loro animali domestici in cabina. Uno strappo alle regole a fin di bene quello deciso dai piloti, che hanno permesso di imbarcare cani e gatti, ma anche conigli e tartarughe.