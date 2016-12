21 aprile 2015 Canada, sì del governo alla caccia alle foche Potranno essere uccisi 468mila esemplari Il via libera di Ottawa manda su tutte le furie gli animalisti, alla cui protesta ha aderito anche Paul McCartney Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

17:41 - Riparte la contestata caccia alle foche in Canada. Nonostante le proteste degli animalisti, alle quali ha aderito anche Paul McCartney, il governo di Ottawa ha dato il via libera limitandosi a dettare alcune regole: i cacciatori potranno ucciderne 468mila esemplari e potranno utilizzare solamente fucili ad alta potenza o un altro strumento per la caccia chiamato "hakapik".

Sconcerto da parte del gruppo di animalisti Humane Society International (Hsi), che nei giorni scorsi aveva pubblicato filmati scioccanti per provare a sensibilizzare l'opinione pubblica e l'esecutivo canadese. Nei video comparivano cuccioli di foca agonizzanti dopo esser stati feriti con proiettili, bastonati e trascinati a bordo delle navi.



"Ogni anno è lo stesso tipo di crudeltà - afferma Rebecca Aldworth dell'Hsi -. Ciò che accade a questi cuccioli di foca è una delle peggiori sofferenze a cui io abbia mai assistito".