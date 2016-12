Canada, salva la puzzola con il muso incastrato nella lattina: verrà premiato da Peta

Mike MacMillan è diventato l'eroe di Orillia, in Ontario, Canada. L'uomo, padre di tre figli, l'altra mattina, mentre andava a lavoro in azienda, si è imbattuto in una puzzola che correva lungo la strada cercando di liberare il muso che era rimasto incastrato nella lattina di una bibita. Senza l'intervento - "coraggioso", come Mike stesso l'ha definito a corredo del video che ha postato su Facebook - la povera bestiola avrebbe potuto non farcela. E Peta (People for the Ethical Treatment of Animals) per questo gli darà un riconoscimento.