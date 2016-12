Canada, orca incastrata sugli scogli salvata da alcuni volontari

Al largo della costa del Canada un'orca ha rischiato di morire dopo che è rimasta incastrata sugli scogli. La sua fortuna è stata che nei pressi passava un uomo che ha avvisato immediatamente gli agenti della Hartley Bay i quali, assieme a dei volontari, hanno lavorato per ore. Con una piccola pompa e delle lenzuola bagnate hanno tenuto l'orca bagnata per farla sopravvivere. Per sei ore hanno lavorato fino all'arrivo dell'alta marea che ha riportato il cetaceo in mare.