Canada, il mistero dell'orso blu

Se non ci fosse questo filmato sarebbe impossibile crederci. E invece, a guardare le immagini, è proprio così: c'è un orso bicolor, con la testa blu e il resto del corpo scuro. L'animale è stato immortalato in Canada dal fotografo Aarono Smith. L'uomo stava tranquillamente guidando nei pressi della città di Mission quando si è imbattuto in un'insolita insolita visione.