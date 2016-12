Canada, Gucci trova una nuova casa e balla di gioia: il video spopola in rete

Scuote le piume, agita la coda, fa le giravolte, tutto a ritmo di musica sulla spalla del nuovo proprietario. Gucci è ormai una star del web grazie alla sua danza di gioia per ringraziare il nuovo proprietario, Kurter Barnett, che lo ha salvato dai maltrattamenti e gli ha dato una nuova casa accogliente. I video del pennuto canadese che balla sulle note di Baby di Justin Bieber e The Way You Want Me di Lucky Rose fanno impazzire il web.