Canada, ecco cosa succede a far scomodare il gatto dalla poltrona

16:03 - Non si dovrebbe mai far spostare il gatto dalla sua poltrona preferita. Lo sa bene il protagonista di questo video, un ragazzo canadese, che fa "sloggiare" in malo modo il micio per sedersi al suo posto a suonare la chitarra. Il felino scappa via ma, correndo sulle scale, urta - chissà quanto volontariamente - una pianta, guarda caso proprio quella in corrispondenza della sedia, e così il vaso finisce in testa all'usurpatore di poltrone.

Regole per i commenti I commenti in questa pagina vengono controllati

Ti invitiamo ad utilizzare un linguaggio rispettoso e non offensivo, anche per le critiche più aspre



In particolare, durante l'azione di monitoraggio, ci riserviamo il diritto di rimuovere i commenti che:

- Non siano pertinenti ai temi trattati nel sito web e nel programma TV

- Abbiano contenuti volgari, osceni o violenti

- Siano intimidatori o diffamanti verso persone, altri utenti, istituzioni e religioni

- Più in generale violino i diritti di terzi

- Promuovano attività illegali

- Promuovano prodotti o servizi commerciali X