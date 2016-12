22 dicembre 2014 Canada, adottano una maialina pigmea ma in due anni arriva a pesare oltre 300 chili Grazie alla sua incredibile intelligenza, la scrofa è diventata una di famiglia Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

14:09 - Quando Steve Jenkins e Derek Walter, due canadesi, hanno adottato Esther pensavano che fosse una maialina pigmea. C'è voluto poco per capire che si sbagliavano... di grosso. Per la precisione si sbagliavano di 302 kg: tanto infatti è arrivata a pesare Esther in soli due anni. Ma ormai, grazie alla sua dolcezza e soprattutto alla sua incredibile intelligenza, era diventata una di famiglia e per amore suo Steve e Derek sono persino diventati vegetariani.