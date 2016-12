25 marzo 2015 Camion impantanato? Arrivano gli elefanti I due pachidermi hanno spostato il truck sul quale viaggiavano rimasto bloccato nel fango nelle vicinanze di Powhatan, in Louisiana Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

12:58 - Problema: come rimettere in carreggiata un camion bloccato nel fango sulla strada 49 a Powhatan, in Louisiana? Basta avere due elefanti e il gioco è fatto. I pachidermi hanno letteralmente spostato il truck sul quale viaggiavano. Il mezzo era diretto a Frisco, Texas, per un circo locale.