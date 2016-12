California, la cagnolina Jules ha un coraggio da leone: mette in fuga 3 orsi

Le dimensioni, si sa, non contano: la riprova arriva da questo video girato a Monrovia, in California. Un piccolo bulldog francese femmina, di nome Jules, ha dimostrato un coraggio da leone e, abbaiando e ringhiando, è riuscito a mettere in fuga tre orsi che si erano avvicinati troppo a casa sua. Da vero cane, o meglio cagnolino, da guardia, Jules è riuscita a terrorizzare i nemici. I suoi proprietari, per ricompensarla, l'hanno premiata con un trattamento completo di coccole nella vasca da bagno.