California, l'ultimo saluto di Mollie al suo padrone morente: il video fa 10 milioni di visualizzazioni

Un video di soli 30 secondi che però ha commosso il web. Rayan Jessn si trova nel suo letto di ospedale, in fin di vita. Il suo cane boxer Mollie può salutarlo per l’ultima volta. La scena è tenerissima tanto che il video raggiunge 10 milioni di visualizzazioni in soli nove giorni. “L’ospedale ha fatto la cosa più dolce che potesse fare per noi: permetterci di portare il cane di mio fratello a dirgli addio”, queste le parole della sorella di Rayan, Michelle in un lungo post su Facebook .

Michelle continua dicendo: “Attraverso questo saluto Mollie capirà perché Rayan non tornerà più a casa”. La sorella spiega anche che gli organi di Ryan sono stati donati e che il suo cuore ha salvato la vita ad un ragazzo di 17 anni in California. E conclude: “Grazie per il sostegno e per l’affetto. Non preoccupatevi per il cane, ci prenderemo cura di lei, è parte della nostra famiglia”.