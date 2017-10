California, agente muore: il suo cane-poliziotto va alla famiglia

Non tutti sanno che un poliziotto e il suo cane addestrato vivono in simbiosi e vanno a casa insieme una volta finito il turno. La famiglia di Mike Pershall , sergente di Modesto ( California ), aveva "adottato" il pastore belga Ike da più di due anni, da quando il cane era stato a lui affidato. Ma quando Mike è venuto a mancare, investito mentre andava in bici da un automobilista probabilmente ubriaco, i suoi bambini rischiavano di perdere due membri della famiglia: il padre e il loro amico a quattro zampe. Il Dipartimento di polizia di Modesto ha deciso allora di lasciare Ike nella sua casa.

Non è stato semplice affidare un cane addestrato alla famiglia del poliziotto defunto. Ike ha solo tre anni, è giovane, e il suo valore si aggira intorno ai 10mila dollari. Il capo della polizia, Galen Carroll, era però convinto che ormai a Ike spettava un'altra missione: portare il suo sostegno alla famiglia Pershall. Benchè non fosse un buon affare per il bilancio della città, il Consiglio comunale ha appoggiato l'idea del Dipartimento e ha votato all'unanimità la cessione di Ike alla famiglia di Mike per il valore simbolico di un dollaro.



Ora la Modesto Police Canine Association ha avviato una raccolta fondi per addestrare un nuovo cane che dovrebbe prendere il posto di Ike.