California, balena travolge kayak

Momento di paura per una coppia di inglesi in vacanza in California. Durante un'escursione in kayak nella baia di Monterey, stava per essere schiacciata da 40 tonnellate di cetaceo. Una balena che nuotava vicino a loro infatti ha fatto un salto improvviso investendo il kayak. "E' stato come vedere un autobus piombare su di noi", hanno affermato Tom Mustill e Charlotte Kinloch ai media. Per fortuna sono riusciti a sfuggire al peggio. Nessun graffio per loro, solo qualche ammaccatura alla canoa.