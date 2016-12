Cagnolini nel vano della ruota di scorta

22:03 - Maltesi, chihuahua e shiba inui: in totale 22 cagnolini per un valore commerciale di 22.000 euro. E' il traffico internazionale di cuccioli destinati al commercio illecito in Italia scoperto dalla Guardia di finanza di Brunico. I finanzieri li hanno trovati durante un controllo in una macchina con targa slovacca, guidata da uno slovacco. Alcuni cuccioli erano nascosti sotto i sedili, altri addirittura nel vano della ruota di scorta, di solito utilizzato dai trafficanti di droga.