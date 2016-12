Cagnolina in versione baby sitter, copre la neonata durante il pisolino

Quando non ci pensa la mamma, lo fa l'amico a quattro zampe. La pincher vede la piccola di casa un po' scoperta durante il pisolino e pone subito rimedio: prende la copertina, la rimbocca e non si ferma fino a quando la neonata è completamente coperta. Il video, girato dalla madre della bambina in Spagna, è diventato virale.