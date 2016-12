Cagnetta incinta murata viva, salvataggio in extremis

Un misterioso lamento proveniente dal sottosuolo, la consapevolezza che, in quel marciapiede, si erano tenuti pochi giorni prima dei lavori di manutenzione e un dubbio che, a poco a poco, diventa sempre più certezza. Pochi dettagli sono necessari agli inquilini dello stabile per rendersi conto di quello che stesse accadendo: la cagnolina incinta, scomparsa e cercata da giorni, non può che essere lì sotto, intrappolata nel manto stradale.