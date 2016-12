C'è del pesce freschissimo a bordo e il leone marino salta sulla barca

Insegue la barca per qualche minuto e, arrivato a poca distanza, compie un più o meno agile salto per salirci sopra. Il motivo? Fare un bello spuntino. E un gruppo di pescatori, nel bel mezzo del mare in Messico, si ritrova così a tu per tu con un leone marino che, senza perdere tempo, si getta letteralmente sul cibo: pesce freschissimo. Poi, concluso il pranzo, toglie il disturbo. Portandosi via la schiscetta perché, si sa, l'appetito vien mangiando...