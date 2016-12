23 dicembre 2014 Buon compleanno, Victor: l'orso polare scarta il suo regalo ma non si accontenta Salmone e salsicce per l'enorme quadrupede. Che non sembra gradire molto e sradica l'alberello in cerca di altri doni Tweet google 0 Invia ad un amico

10:24 - Salmone e salsicce, nascosti in un bel pacco di colore blu appoggiato alla base di un alberello di Natale. Sono i regali per il 16esimo compleanno di Victor, l'orso polare ospite dello Yorkshire Wildlife Park, vicino Doncaster, in Inghilterra. L'enorme quadrupede scarta il suo pacco ma non sembra accontentarsi. Dopo aver gustato le prelibatezze in esso contenute, si scaglia infatti contro l'alberello, sradicandolo. Che Victor fosse alla ricerca di qualche altra salsiccia?