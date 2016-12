Brasile, i pompieri e il salvataggio donchisciottesco del gatto

Ecco l'impresa donchisciottesca dei pompieri brasiliani per salvare un gatto rimasto sull'unità esterna di un condizionatore d'aria di un palazzo, a Rio de Janeiro. Alla fine, tra una caduta (del felino impaurito dal vigile del fuoco) e le grida delle signore spettatrici, il gatto riesce in modo rocambolesco a tornare con le zampe per terra.