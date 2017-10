Brasile, guasto all'auto: apre il cofano e scopre un cane nel motore

Ha fatto shopping e quando è tornata alla sua auto, il veicolo non voleva proprio rimettersi in moto. Senza perdersi d'animo, Lidiane Braga Carlos, una brasiliana di Campo Largo, nello Stato di Paraná, è scesa, ha aperto il cofano ed ad attenderla ha trovato un cagnolino, rimasto incastrato nel motore. La donna, che ha subito chiamato i soccorsi e l'animale è stato liberato, ha postato la foto su Facebook e la bizzarra scoperta ha fatto il giro del web.

Sui social la donna ha raccontato la strana storia e lanciato un appello: "Ho bisogno di una casa per lui, non posso tenerlo, ho poco spazio in casa e ho già un labrador - ha scritto la donna -. Chi vuole adottare questo coraggioso meccanico?". Il post ha ottenuto migliaia di visualizzazioni in poco tempo e la storia è stata subito ripresa dalla stampa locale e internazionale.