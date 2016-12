Borneo, cucciolo di orango trovato "mummificato" in una scatola: salvato

Chiuso in uno scatolone di cartone, con le braccia e le gambe rannicchiate: è stato trovato così Gito, un cucciolo di orango di cinque mesi, dagli operatori dell'International Animal Rescue. Sembrava "mummificato", hanno raccontato. Il piccolo, rimasto orfano dopo che un bracconiere ne aveva ucciso la madre, era stato acquistato per meno di 20 dollari dal capo di un villaggio nel Borneo che lo teneva come animale domestico e poi abbandonato. Nutrito solo con latte condensato, le sue condizioni erano gravissime. La scatola in cui è stato abbandonato era intrisa della sua stessa urina. Per fortuna Gito, dopo un ciclo di flebo e un check-up completo, è sopravvissuto.