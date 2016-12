Bitty, il cane vivo per miracolo

16:27 - Lui è Bitty, un cagnolino di media taglia dal pelo arruffato, vivo per miracolo: era imprigionato in un condotto fognario allagato, a causa delle piogge, e quando è stato trovato era in condizioni davvero precarie: denutrito e soprattutto molto spaventato. Il suo salvataggio, per questo, non è stato semplice ma grazie all'impegno congiunto di due associazioni di Los Angeles “Rescue From The Hart” e “Hope For Paws” si è compiuto il miracolo. Dopo le cure e l'amore necessario da cagnolino sporco e spaventato è diventato estremamente amorevole, fiducioso e pacifico. Ora Bitty è ora ospite di una famiglia affidataria e attende un’adozione definitiva. Ma intanto, grazie a questo video, è diventato una star sul web.

