29 dicembre 2014 Bimbo ruba l'osso al cane-baby sitter

Ma il Golden Retriever non reagisce Il piccolo mostra un gran coraggio e, pur di ottenere ciò che vuole, non si preoccupa di infilare la mano nella bocca dell'amico a quattro zampe Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

09:17 - Un bimbo, il suo cane e un osso che piace parecchio a entrambi. Pur di ottenere ciò che vuole, il piccolo, sotto l'occhio della videocamera, non si preoccupa di infilare la sua manina nella bocca del Golden Retriever, nonostante il suo amico a quattro zampe sia almeno il doppio di lui. Per fortuna il cane-baby sitter lo lascia fare e non reagisce. Fino a che cede del tutto lasciano al bimbo il suo osso.

Nonostante il lieto fine, il filmato, caricato in Rete, ha scatenato molte polemiche. E in tanti accusano i genitori del piccolo di essere degli irresponsabili.