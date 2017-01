Berlino, festa allo zoo per il nuovo orsetto polare che assomiglia a Knut

Debutto in società per il piccolo orso polare che è venuto alla luce allo zoo di Berlino all'inizio di novembre. Il cucciolo sta bene e adesso aspetta che i bambini della città gli diano un nome. Tanti lo chiamano già "l'erede di Knut", l'orsetto che nel 2007 aveva fatto impazzire il web, ma di fatto il piccolo non è stato "battezzato". Per questo motivo il Tierpark ha lanciato un appello via Twitter: "Qual è il suo nome? Lo zoo di Berlino pensa che il piccolo orsetto polare ne abbia bisogno di trovarne uno. Condividi le tue idee con @radioBERLIN @berlinerzeitung & @BERLINER_KURIER".