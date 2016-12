Bergamo, il circo parcheggia un cammello in strada... per pubblicità

La nuova frontiera del marketing? Non più cartelloni e manifesti pubblicitari, ma un cammello parcheggiato in strada. Come riporta il sito Bergamonews.it, è successo a Ponte San Pietro, nella Bergamasca, dove una compagnia circense arrivata da poco in paese, ha "posteggiato" il mammifero in via San Clemente. In molti pensavano fosse fuggito dal vicino Parco Faunistico Le Cornelle di Valbrembo, distante pochi chilometri. Nulla di tutto questo: ma una innovativa trovata pubblicitaria, che farà storcere il naso agli animalisti bergamaschi e non