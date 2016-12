Benvenuto Nanguaa, allo zoo di Sydney lo splendido cucciolo langur di color arancio

Al Taronga Zoo, a Sydney in Australia, si festeggia la nascita di un cucciolo di scimmia Langur color rame. Un esemplare molto raro, che ha mandato in estasi tutti gli addetti della struttura. Il cucciolo, che fa parte di una specie a rischio estinzione, è stato battezzato con il nome Nanguaa, derivato dalla parola che, in lingua mandarina, significa zucca, dal colore del suo mantello. Mamma e papà di Nanguaa, in realtà, hanno la pelliccia folta e nera. E così diventerà, crescendo, anche il piccolo Nanguaa. Un fenomeno molto strano, quello del colore differente, tra cuccioli e adulti, di questa particolare specie di primati: si pensa che sia un "trucco" della natura per aiutare gli adulti a identificare facilmente, e quindi a curare con particolare attenzione, i loro piccoli.