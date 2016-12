Belluno, cani salvati dopo dodici gioni

Una squadra dei vigili del fuoco di Feltre, in provincia di Belluno, è riuscita a recuperare dal fondo del vascone dal quale non riuscivano ad uscire due cagnolini che erano spariti dalle loro case, a Pian della Chiesa, da dodici giorni. Gli animali sono stati trovati un escursionista in Valle d'Avien, a Seren del Grappa, bloccati in un vascone della Prima guerra mondiale usato come deposito d'acqua.