Battuta di pesca con sorpresa: tra le maglie della rete resta incastrato un leone marino

I pescatori speravano in un grosso bottino, ma nella rete ci è finito ben altro. Tra le maglie è rimasto incastrato un esemplare di leone marino, che sulla barca si guarda in giro con fare aggressivo. Il cane dei marinai si avvicina all'insolito ospite, ma è costretto subito a scappare con la coda tra le gambe. Alla fine, con un potente getto d'acqua, il leone marino viene rilasciato in mare.