Bari, una piscina a misura degli amici a quattro zampe: dove i cani nuotano con i proprietari

Docce, giochi e piscina a misura degli amici a quattro zampe, che in estate restano città. Il dog water park di Bari, inaugurato un mese fa, ha già ospitato 200 cani. E' una struttura pensata per le persone che non vanno in vacanza, ma che vogliono, comunque, godersi una giornata di relax all'aria aperta, prendendo un po' di sole in compagnia dei propri cani. Si entra mostrando certificati di profilassi vaccinale e microchip.