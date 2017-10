Bambina gioca con un pitone gigante sul divano

Che gli animali domestici siano molto legati ai più piccoli è cosa risaputa, ma vedere una bambina beatamente arrotolata in un pitone gigante fa un effetto piuttosto strano. L'utente Edness Taoka ha pubblicato su YouTube un video in cui mostra soddisfatta come la figlia di soli tre anni sia assolutamente a suo agio nel guardare la televisione in compagnia dell'insolito ospite. La provocazione lanciata dalla donna, desiderosa di dimostrare in questo modo la vera bontà da parte dei rettili, ha immediatamente scatenato il web. Sarà stata abbastanza convincente?