19 febbraio 2016 Baby delfino morto sulla spiaggia, i turisti si difendono: "Non lo abbiamo ucciso noi" I bagnanti, che se lo sono passato per scattare i selfie, negano di averlo fatto morire di disidratazione e di averlo abbandonato

Una morte stupida quella toccata a un baby delfino in Argentina, vittima della dilagante mania dei selfie. Il cucciolo, finito sulla spiaggia di Santa Teresita, a nord ovest di Buenos Aires, è stato passato di mano in mano tra i turisti, che volevano scattarsi un selfie, ed è morto per disidratazione in mezzo alla folla. Il bagnante che ha postato le foto respinge le accuse: "Il piccolo delfino era già morto quando lo abbiamo tolto dall'acqua".

Hernan Coria, il turista che ha postato le foto su Facebook, si è detto sconvolto dallo scalpore suscitato da quelle immagini e a un'emittente locale ha raccontato: "Tutto è accaduto in cinque minuti. Il baby delfino è stato trovato già morto e non è vero che non è stato rimesso tempestivamente in acqua".