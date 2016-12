Australia, un vombato gratta l'amico a quattro zampe in preda al prurito

Gratitudine allo stato puro è quella che traspare da un video postato su Facebook, in cui un vombato presta le sue piccole zampine al cane di casa per aiutarlo a sconfiggere il forte prurito che lo sta infastidendo. Nelle immagini si vedono il piccolo animale, diffuso solo in alcune regioni dell'Australia, che con grande dedizione aiuta l'amico a quattro zampe a grattarsi il pelo. Dopo la meticolosa operazione, il grosso cane lo ringrazia con una massiccia dose di baci e coccole, che strappano un sorriso in chi guarda il video.