Australia, un tuffo nella follia: surf tra gli squali sulla carcassa di una balena

Non ha resistito all'idea di una foto indimenticabile e si è tuffato in mezzo agli squali. Il 26 enne Harrison Williams era a bordo di un'imbarcazione al largo di Perth, in Australia, quando ha deciso di fare "surf" sulla carcassa galleggiante di una balena attorniata dai pescecani. A riprenderlo nella sua folle impresa ci ha pensato la televisione australiana. Le immagini sono poi finite sui social, dove Williams è stato etichettato come "idiota".