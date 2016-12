7 novembre 2014 Australia: stress less week, gli studenti si rilassano accudendo dei cuccioli L'Università di Canberra ha aperto un'area relax dove gli studenti possono staccare dallo studio e coccolare cani,gatti, conigli e perfino caprette Tweet google 0 Invia ad un amico

12:56 - La sessione d'esami può diventare un incubo per qualsiasi studente universitario. Per aiutare i suoi iscritti a sciogliere la tensione nella settimana che porta agli esami di fine anno, l'Università di Canberra ha lanciato la stress less week, aprendo una stress less zone dove gli studenti possono rilassarsi accudendo cagnolini, gattini, coniglietti e perfino caprette. Missione compiuta, a giudicare dalle facce di questi ragazzi.