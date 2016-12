Australia, si fa fotografare a cavallo di una tartaruga marina: arrestata

La bravata è costata cara a Stefanie Moore, 20 anni, immortalata sorridente a cavallo di una tartaruga marina durante le vacanze nella contea di Brevard in Florida. La foto è stata postata sui social ed è arrivata all'attenzione della polizia di Melbourne in Austalia, che ha preso provvedimenti. La ragazza è stata arrestata per maltrattamento animale con una cauzione di quasi 2mila dollari. Si cerca anche l'amica che ha scattato la fotografia.