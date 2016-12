Australia, nasce il primo ospedale per cuccioli di pipistrello abbandonati

Nasce ad Atherton, in Australia, il primo ospedale per cuccioli di pipistrello abbandonati. Si chiama Tolga Bat Hospital e annovera numerosi volontari che si prendono cura dei piccoli mammiferi volanti che sono rimasti orfani o paralizzati a causa dei parassiti e che sono incapaci di sopravvivere da soli. Nonostante i luoghi comuni sui vampiri, queste creaturine avvolte in coperte che succhiano latte dai biberon sono di una tenerezza sorprendente.